TuttoAndroid : Il feature drop di marzo aggiunge una importante novità per questi Google Pixel - HDblog : RT @HDblog: Google Pixel, arrivano nuove funzionalità e le patch di marzo - infoitscienza : Feature drop e patch di sicurezza di marzo: ecco tutte le novità per i Google Pixel - Asgard_Hydra : Google Pixel, arrivano nuove funzionalità e le patch di marzo - - HDblog : Google Pixel, arrivano nuove funzionalità e le patch di marzo -

Ultime Notizie dalla rete : feature drop

TuttoAndroid.net

Non soloe patch di sicurezza per i suoi smartphone Pixel: Google nelle scorse ore ha rilasciato un gran bel numero di aggiornamenti a servizi web e mobile, tra cui Foto, Duo e Chat. Ecco tutti i ...Google continua con la filosofia delle "" per Pixel, e rilascia nuovi aggiornamenti per i suoi smartphone che questa volta riguardano la registrazione audio, la composizione intelligente delle frasi, il momento di andare a letto ...Foto presenta nuove tipologie di Memorie, Duo testa un codec audio basato sull'AI, Chat inizia a mostrare il client web anche agli account privati... E tanto altro ancora.Recorder sbarca anche sul Web, e la fotocamera ora si può usare meglio sott'acqua. Ci sono anche fix di bug piuttosto fastidiosi.