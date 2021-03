D’Aversa | “Affronteremo un grande avversario Servirà concentrazione massima”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 marzo 2021) In vista della gara di domani sera contro l’Inter, il tecnico del Parma, Roberto, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla capolista. Queste le sue parole: “Arriviamo da due partite in cui l’aspetto positivo è che abbiamo finito in crescendo a livello fisico, dove abbiamo mostrato di essere vivi ma il rammarico è che se avessimo raccolto quattro punti non avremmo rubato nulla, e staremmo parlando di una classifica, deficitaria, ma diversa, soprattutto per il morale dei ragazzi e dell’ambiente. Bisogna guardare avanti, analizzare il fatto che lo Spezia aveva surclassato il Milan, credere nel nostro potenziale e nelle qualità, e ragionare sugli errori che non ci stanno permettendo di portare a casa il risultato. Alla lunga e nell’immediato dobbiamo capire che non ce lo possiamo più permettere”. I gol presi rappresentano una problematica:“Una ...