Caputo su rigore all’ultimo respiro | Sassuolo-Napoli è 3-3

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Termina 3-3, partita che sin dal primo minuto ha dato la sensazione di poter finire in qualsiasi modo. Al 21? il Var annulla il vantaggio delcon Insigne, per fuorigioco.in vantaggio grazie a una goffa deviazione di Maksimovic al 34’ sulla punizione calciata da Berardi dalla destra. Pareggio azzurro al 38’ con un bel sinistro di Zielinski servito da Demme. Torna avanti ilsul finire del primo tempo grazie altrasformato da Berardi per il fallo di Hysaj su. Nella ripresa ilva più volte vicino al gol (e Berardi vengono fermasti dai legni), ma nel momento migliore dei neroverdi trova il pareggio la squadra di Gattuso con Di Lorenzo. La partita entra nel vivo, ...

Nel finale, doveva riuscire a prendere il rigore, calciato male dall'attaccante neroverde Di Lorenzo 6.5 - Preoccupato di Djuricic, non spinge come potrebbe. Tiene bene a livello difensivo, ...Sassuolo-Napoli 3-3, gli uomini di Gattuso vengono raggiunti all'ultimo minuto con un rigore di Caputo e masticano amaro Pareggiano 3-3 Sassuolo e Napoli nella gara giocata alle 18:30. Una gara ...