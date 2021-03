Brie Larson anticipa un nuovo progetto con Tessa Thompson (Di mercoledì 3 marzo 2021) La star di Captain Marvel Brie Larson ha anticipato l'arrivo di un nuovo progetto insieme alla collega del Marvel Universe Tessa Thompson. La star di Captain Marvel Brie Larson ha anticipato l'arrivo di un nuovo progetto insieme alla collega del Marvel Universe, Tessa Thompson, interprete di Valkyrie. Brie Larson ammicca al nuovo progetto in un tweet in cui ricondivide alcune foto di un incontro che l'ha vista protagonista insieme a Tessa Thompson scrivendo solo "Qualcosa bolle in pentola". E qualcosa bolle in pentola di casa Marvel, visto l'impegno di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) La star di Captain Marvelhato l'arrivo di uninsieme alla collega del Marvel Universe. La star di Captain Marvelhato l'arrivo di uninsieme alla collega del Marvel Universe,, interprete di Valkyrie.ammicca alin un tweet in cui ricondivide alcune foto di un incontro che l'ha vista protagonista insieme ascrivendo solo "Qualcosa bolle in pentola". E qualcosa bolle in pentola di casa Marvel, visto l'impegno di ...

Roar: Nicole Kidman e Cynthia Erivo tra le protagoniste della nuova serie antologica di AppleTV+ ... la miniserie thriller con Julia Roberts The Last Thing He Told Me , High Desert con Patricia Arquette e Lessons in Chemistry con l'attrice premio Oscar Brie Larson , solo per citarne alcuni.

Roar: Nicole Kidman ed Alison Brie nella nuova serie dai creatori di GLOW Nicole Kidman ed Alison Brie guideranno il cast di Roar, la nuova serie targata Apple TV+ basata sui racconti di Cecilia Ahern.

