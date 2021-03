Barcellona, Font: «Messi? Xavi il miglior modo per convincerlo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il candidato alla presidenza del Barcellona, Victor Font, ha parlato della situazione di Lionel Messi: ecco le dichiarazioni sul numero 10 Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato della situazione di Lionel Messi ai microfoni di Radio Marca. Le sue parole. «Vogliamo rimediare un prestito e ingaggiare calciatori di talento in scadenza di contratto. Messi? Messi ci ha detto che ciò che conta per lui è il progetto sportivo. In questo caso non c’è nessuno migliore di Xavi Hernández per convincerlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il candidato alla presidenza del, Victor, ha parlato della situazione di Lionel: ecco le dichiarazioni sul numero 10 Victor, candidato alla presidenza del, ha parlato della situazione di Lionelai microfoni di Radio Marca. Le sue parole. «Vogliamo rimediare un prestito e ingaggiare calciatori di talento in scadenza di contratto.ci ha detto che ciò che conta per lui è il progetto sportivo. In questo caso non c’è nessunoe diHernández per». Leggi su Calcionews24.com

