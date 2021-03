Sanremo, Fiorello: "Una poltrona vuota è come Zingaretti senza la d'Urso" - (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Galici La politica irrompe a Sanremo nel primo monologo di Fiorello, che ironizza sulla polemica per il tweet di Zingaretti su Barbara d'Urso È un Sanremo anomalo, senza il pubblico a riempire le poltrone del teatro Ariston di Sanremo. Ed è su questa inconsuetudine che Rosario Fiorello, co-conduttore insieme ad Amadeus, ha impostato il suo monologo iniziale. "Su i braccioli, giù i braccioli. Voi (sedie, ndr) non avete mai potuto vedere il Festival. Su di voi c'è sempre stata la parte peggiore dell'essere umano", ha detto lo showman, cercando di ironizzare su una delle polemiche più accese che hanno accompagnato questo 71esimo festival di Sanremo. Un monologo non eccessivamente lungo per Rosario ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Galici La politica irrompe anel primo monologo di, che ironizza sulla polemica per il tweet disu Barbara d'È unanomalo,il pubblico a riempire le poltrone del teatro Ariston di. Ed è su questa inconsuetudine che Rosario, co-conduttore insieme ad Amadeus, ha impostato il suo monologo iniziale. "Su i braccioli, giù i braccioli. Voi (sedie, ndr) non avete mai potuto vedere il Festival. Su di voi c'è sempre stata la parte peggiore dell'essere umano", ha detto lo showman, cercando di ironizzare su una delle polemiche più accese che hanno accompagnato questo 71esimo festival di. Un monologo non eccessivamente lungo per Rosario ...

