Sanremo 2021, Loredana Bertè e un look da pazzi: "Le farfalle di Malgioglio" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Bertè ruba le farfalle a Cristiano Malgioglio. Le stesse che ieri il paroliere aveva sulla giacca indossata al Grande Fratello vip. E sembra che, da rumors, la Bertè lo abbia chiamato per chiedere notizie su quel look nuovo, geniale, sopra le righe. La Bertè, ospite di Amadeus con un mix di canzoni mozzafiato e rigorosamente dal vivo, a il pieno di applausi (virtuali). "Malgy stacca le farfalle dalla giacca e gliele regala". Ma non è solo la Bertè a scatenare una reazione virale in Rete. Poco dopo tocca a Max Gazzè, vestito un po' retrò con barba lunghissima stile Leonardo Da Vinci. Il cantautore romano è in gara a Sanremo nella categoria BIG con un brano ironico, "Il Farmacista", che sembra far divertire il pubblico a casa.

