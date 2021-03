Recupero Juventus Napoli, gli azzurri hanno chiesto un’altra data: le ultime (Di martedì 2 marzo 2021) Il Napoli avrebbe chiesto di non giocare il Recupero con la Juventus il 17 marzo, ma in un’altra data Il Recupero di Juventus-Napoli si dovrebbe giocare – anche se non è ancora stato ufficializzato – il 17 marzo. Gli azzurri, però, non ci stanno: come spiega Il Mattino, il club avrebbe chiesto un’altra data per il Recupero del match. Il club partenopeo avrebbe chiesto di valutare un giorno diverso: la decisione ufficiale verrà presa dopo la sfida dei bianconeri contro il Porto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La scelta del Napoli sarebbe da attribuire al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Ilavrebbedi non giocare ilcon lail 17 marzo, ma inIldisi dovrebbe giocare – anche se non è ancora stato ufficializzato – il 17 marzo. Gli, però, non ci stanno: come spiega Il Mattino, il club avrebbeper ildel match. Il club partenopeo avrebbedi valutare un giorno diverso: la decisione ufficiale verrà presa dopo la sfida dei bianconeri contro il Porto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 La scelta delsarebbe da attribuire al ...

