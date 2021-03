Ibrahimovic Sanremo, lui svela: “Ecco perché Amadeus mi ha chiamato” (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic Sanremo, una accoppiata che sarà sicuramente vincente. Lo svedese dice come tutto è successo e per quale motivo. Ibrahimovic Sanremo, il debutto dell’attaccante del Milan in questa edizione 2021 avviene in conferenza stampa. Dalla sala stampa del teatro Ariston, il campione svedese ne ha per tutti e descrive questa sua inedita avventura con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Zlatan, una accoppiata che sarà sicuramente vincente. Lo svedese dice come tutto è successo e per quale motivo., il debutto dell’attaccante del Milan in questa edizione 2021 avviene in conferenza stampa. Dalla sala stampa del teatro Ariston, il campione svedese ne ha per tutti e descrive questa sua inedita avventura con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : Per #Ibrahimovic 'Lesione muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina d… - AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - AntoVitiello : #Ibrahimovic su #Lukaku a #Sanremo: 'Gli do il benvenuto. Non c'è nessun problema personale, quello che si fa in ca… - Nives_Chiara : RT @IlBuonFabio: #Ibrahimovic alla presentazione di #Sanremo: “mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel #Milan mi sen… - LuigiBevilacq17 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic su #Lukaku a #Sanremo: 'Gli do il benvenuto. Non c'è nessun problema personale, quello che si fa in campo ri… -