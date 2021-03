Greta Thunberg smaschera Boris Johnson (Di martedì 2 marzo 2021) Il greenwashing di Boris Johnson e ministri potrà bastare a chi di global warming ne sa quanto io ne so di fisica quantistica (leggi: NULLA). Di certo, in ogni caso, non basta alla massima esperta nel settore: Greta Thunberg. L’uscita della Gran Bretagna dall’UE avrebbe dovuto consentire al paese di fondare la politica agricola e alimentare sul rispetto dell’ambiente. Michael Gove, seGretario di gabinetto, ha affermato “Il principale bene pubblico su cui investiremo è il miglioramento ambientale”. In un tweet dell’attivista svedese Greta Thunberg, però, è spiegato chiaramente che le dichiarazioni dei ministri di Boris Johnson risultano lontane dalla realtà dei fatti. “Il governo del Regno Unito ha annunciato che un pesticida ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il greenwashing die ministri potrà bastare a chi di global warming ne sa quanto io ne so di fisica quantistica (leggi: NULLA). Di certo, in ogni caso, non basta alla massima esperta nel settore:. L’uscita della Gran Bretagna dall’UE avrebbe dovuto consentire al paese di fondare la politica agricola e alimentare sul rispetto dell’ambiente. Michael Gove, serio di gabinetto, ha affermato “Il principale bene pubblico su cui investiremo è il miglioramento ambientale”. In un tweet dell’attivista svedese, però, è spiegato chiaramente che le dichiarazioni dei ministri dirisultano lontane dalla realtà dei fatti. “Il governo del Regno Unito ha annunciato che un pesticida ...

