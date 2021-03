GF Vip 5, Dayane Mello sfida Pierpaolo Pretelli e perde la finale: le reazioni (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo aver fatto discutere a lungo con il suo gioco al Gf vip 5, la prima finalista Dayane Mello ha spiazzato tutti alla finale del reality del 1° marzo 2021, tanto da dividere ancora l’opinione dell’occhio pubblico. Nel dettaglio la modella brasiliana, dopo la prima sfida finale conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi su Andrea Zelletta, ha scelto di sfidare Pierpaolo Pretelli, segnando così oltre alla sua sfida anche quella dei due storici amici, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Una svolta che ha suscitato tra le reazioni più disparate del web. Alla fine, la prova contro Pierpaolo ha decretato l’eliminazione inaspettata della brasiliana, su cui non mancano commenti di disapprovazione. Gf vip 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo aver fatto discutere a lungo con il suo gioco al Gf vip 5, la prima finalistaha spiazzato tutti alladel reality del 1° marzo 2021, tanto da dividere ancora l’opinione dell’occhio pubblico. Nel dettaglio la modella brasiliana, dopo la primaconclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi su Andrea Zelletta, ha scelto dire, segnando così oltre alla suaanche quella dei due storici amici, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Una svolta che ha suscitato tra lepiù disparate del web. Alla fine, la prova controha decretato l’eliminazione inaspettata della brasiliana, su cui non mancano commenti di disapprovazione. Gf vip 5, ...

