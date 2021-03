Festival di Sanremo | rivelazioni anonime di un componente dell’orchestra | chi è bravo e chi ha una “canzone terrificante”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 marzo 2021) A poche ore dalla prima serata deldi, un, in forma anonima, ha deciso di svelare i lati più nascosti (e più interessanti) delnato e pensato per convivere con il Covid-19. Tra le affermazioni più scottanti fatte dalla “gola profonda” dell’Ariston ci sono le considerazioni fatte sui cantanti: i migliori, i peggiori e pure quelle su uno in particolare, che si sarebbe già fatto notare per il suo “caratterino”. A raccogliere le confidenze deldi, celando il suo volto e la sua identità, è Il Fatto Quotidiano.di, la gola profonda: “Aiello forza della natura” La gola profonda non ha paura di fare nomi e cognomi ...