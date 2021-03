Chi va a letto tardi, rende meno al lavoro (Di martedì 2 marzo 2021) Una rondine non fa primavera. Quindi è da prendere con le dovute cautele il risultato di una ricerca apparsa su Occupational & Environmental Medicine, che segnala come chi tende ad addormentarsi tardi, con le classiche abitudini del “gufo”, avrebbe maggiori possibilità di non essere propriamente al “top” nelle attività professionali, anche perché difficilmente riesce a raggiungere le sette ore filate di sonno che vengono consigliate come quota minima ottimale, ovviamente in confronto alle “allodole” che invece si svegliano presto. Insomma, per rimanere nell’ambito dei proverbi, ricordate che “il mattino ha l’oro in bocca”. Attenzione al debito di sonno Il nostro corpo ha bisogno del riposo. Ed è ovvio che, fatte salve le tendenze “scritte” nella cronobiologia di ogni persona – c’è che è più attivo la mattina presto e chi invece si sente in forma ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021) Una rondine non fa primavera. Quindi è da pre con le dovute cautele il risultato di una ricerca apparsa su Occupational & Environmental Medicine, che segnala come chi tende ad addormentarsi, con le classiche abitudini del “gufo”, avrebbe maggiori possibilità di non essere propriamente al “top” nelle attività professionali, anche perché difficilmente riesce a raggiungere le sette ore filate di sonno che vengono consigliate come quota minima ottimale, ovviamente in confronto alle “allodole” che invece si svegliano presto. Insomma, per rimanere nell’ambito dei proverbi, ricordate che “il mattino ha l’oro in bocca”. Attenzione al debito di sonno Il nostro corpo ha bisogno del riposo. Ed è ovvio che, fatte salve le tendenze “scritte” nella cronobiologia di ogni persona – c’è che è più attivo la mattina presto e chi invece si sente in forma ...

