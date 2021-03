Terremoto nel Cosentino di magnitudo 3 0

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una scossa diè stata registrata nell’area di Buonvicino, nel. La scossa di3.0 è stata rilevata dalla Sala Sismica dell’Ingv, con ipocentro a una profondità di 221 chilometri, ed è avvenuta alle 23.45 di ieri. Al momento non si registrano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Buonvicino, in provincia di Cosenza. La scossa, rilevata dalla Sala Sismica INGV - Roma, con ipocentro a una profondità di 221 km, è avvenuta alle ...