Tentato furto in appartamento: arrestata 23enne e denunciate due minori (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Una ragazza 23enne con diversi precedenti e due minori di 16 e 17 anni incensurate sono state sorprese dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, ieri pomeriggio, mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento in un elegante stabile di via Cesare Pavese. Una chiamata al 112 ha dato l'allarme e sul posto sono subito intervenute le gazzelle dell'Arma che hanno raggiunto il piano fermando le tre ladre, appartenenti al campo nomadi di via di Salone, che alla vista dei Carabinieri hanno tentato di scappare, buttando dalla finestra il grosso cacciavite, la chiave inglese e la lastra che avevano utilizzato per scardinare la porta di casa di un'anziana signora romana. Gli arnesi da scasso sono stati recuperati e sequestrati dai militari che hanno poi arrestato la donna maggiorenne e denunciato in stato di libertà le due minori.

