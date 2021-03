Sci alpino, Federica Brignone si sblocca e riscrive la storia. Pirovano si conferma, primi punti per Della Vite (Di lunedì 1 marzo 2021) Finalmente Federica Brignone! Un anno dopo la valdostana torna su quel gradino più alto del podio che in questa stagione le era sempre sfuggito. Nel superG Della Val di Fassa, Brignone ha conquistato la sedicesima vittoria Della carriera in Coppa del Mondo, eguagliando un mito dello sci italiano come Deborah Compagnoni. Un successo che sa tanto di liberazione per Federica, che ha vissuto una stagione complicata, sempre con la pressione di dover confermare l’incredibile anno passato. Eppure numeri alla mano, se si esclude proprio il magico 2019-2020, questa è la miglior stagione Della carriera a livello di punti che la valdostana ha avuto in Coppa del Mondo. Brignone chiuderà con ogni probabilità tra le prime cinque ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Finalmente! Un anno dopo la valdostana torna su quel gradino più alto del podio che in questa stagione le era sempre sfuggito. Nel superGVal di Fassa,ha conquistato la sedicesima vittoriacarriera in Coppa del Mondo, eguagliando un mito dello sci italiano come Deborah Compagnoni. Un successo che sa tanto di liberazione per, che ha vissuto una stagione complicata, sempre con la pressione di doverre l’incredibile anno passato. Eppure numeri alla mano, se si esclude proprio il magico 2019-2020, questa è la miglior stagionecarriera a livello diche la valdostana ha avuto in Coppa del Mondo.chiuderà con ogni probabilità tra le prime cinque ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : Federica Brignone nella storia dello sci italiano! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdiFassa | @FedeBrignone - SM_Difesa : #28febbraio Congratulazioni a Federica #Brignone del Centro Sportivo #Carabinieri che vince il Super Gigante Femmin… - vittopoto : RT @_Carabinieri_: Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo #Car… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo #Car… -