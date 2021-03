Sci alpino, Coppa del Mondo Jasna 2021: programma, orari, tv. In calendario gigante e slalom (Di lunedì 1 marzo 2021) La Coppa del Mondo femminile si sposta in Slovacchia a Jasna per una due giorni dedicati alle prove tecniche. Il sabato ci sarà il gigante ed invece la domenica lo slalom. Si corre in casa di Petra Vlhova, che deve cercare la rimonta su Lara Gut-Behrami, che ha sfruttato al meglio la tre giorni in Val di Fassa. Sarà anche un weekend importantissimo per Marta Bassino, che potrebbe conquistare con anticipo la sua prima Coppa del Mondo della carriera in gigante. Di seguito il programma delle gare di Jasna, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladelfemminile si sposta in Slovacchia aper una due giorni dedicati alle prove tecniche. Il sabato ci sarà iled invece la domenica lo. Si corre in casa di Petra Vlhova, che deve cercare la rimonta su Lara Gut-Behrami, che ha sfruttato al meglio la tre giorni in Val di Fassa. Sarà anche un weekend importantissimo per Marta Bassino, che potrebbe conquistare con anticipo la sua primadeldella carriera in. Di seguito ildelle gare di, valevole per ladelfemminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport ...

