Gazzettino : Roma, tragico inseguimento alla periferia est: volante polizia travolge un'auto, morta una 17enne - fuffa46 : @UtherPe1 Distrarre ma gggente è il bello,e il tragico, è che la gggente ci casca,pompata da un giornalismo povero… - utzi_26 : Tragico Guida. Prima annulla gol regolare alla #Roma. Poi non vede un rigore netto per il #Milan, con visuale liber… - Roberto28055437 : RT @Gerardo53762896: @FabryWrath @Storace @ChiodiDonatella E allora..... egregia segnora Raggi.. Smetta de fisarse su Roma! Dia retta a Me.… - Gerardo53762896 : @FabryWrath @Storace @ChiodiDonatella E allora..... egregia segnora Raggi.. Smetta de fisarse su Roma! Dia retta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tragico

Caccia all'uomo in tutta la provincia di. LA MAPPAincidente a. Una ragazza di 17 anni è morta all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, zona est della Capitale. Lo riferisce il Messaggero.it. Per cause non ancora chiare, la ...Una ragazza è morta in mattinata a Roma, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale ...In un supermercato di Pantano, in provincia di Roma, un carrello si è ribaltato e una bambina di 16 mesi è rimasta schiacciata.