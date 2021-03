**Pd: Orfini, 'da marziani congresso ora, ma anche farlo nel 2023'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Zingaretti vinse il congresso promettendo che mai ci sarebbero stati accordi col M5S. Poi abbiamo tutti scelto di fare una alleanza emergenziale col M5S. Col tempo qualcuno ha scelto di trasformarla in una alleanza strategica al punto di indicare il leader del M5S come punto di riferimento di tutti i progressisti e leader della coalizione. Ma quella scelta è fuori dal mandato che iscritti ed elettori ci hanno consegnato". Così Matteo Orfini del Pd. "E può essere assunta solo attraverso un congresso in cui votano iscritti ed elettori. Questo dice il buon senso, prosegue. E questo dice lo statuto del Pd. Chiedere di fare un congresso ora è da marziani ma lo è anche dire che faremo le primarie nel 2023. Ed è anche una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Zingaretti vinse ilpromettendo che mai ci sarebbero stati accordi col M5S. Poi abbiamo tutti scelto di fare una alleanza emergenziale col M5S. Col tempo qualcuno ha scelto di trasformarla in una alleanza strategica al punto di indicare il leader del M5S come punto di riferimento di tutti i progressisti e leader della coalizione. Ma quella scelta è fuori dal mandato che iscritti ed elettori ci hanno consegnato". Così Matteodel Pd. "E può essere assunta solo attraverso unin cui votano iscritti ed elettori. Questo dice il buon senso, prosegue. E questo dice lo statuto del Pd. Chiedere di fare unora è dama lo èdire che faremo le primarie nel. Ed èuna ...

TV7Benevento : **Pd: Orfini, 'da marziani congresso ora, ma anche farlo nel 2023'**... - BloccatiC : @Omantini @GiudittaPini @AndreaOrlandosp @nzingaretti @giannicuperlo @GoffredoBettini Tanta lingua ma per i circoli… - Pinosca2 : Ma Giuditta del tuo capo corrente orfini che dici? Giuditta Pini, Pd: “Orlando si deve dimettere da vice segretario… - crescentinbosco : @Castelletta61 E' inutile insultarlo. Le personalità in vista che bloccano dimostrano di essere dei deboli. L'ho sp… - sgriziofab : @marckuck Semplicemente il PD non é. La somma di Zingaretti, Franceschini, Orlando, Orfini e compagnia cantante rip… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Orfini Giuditta Pini, Pd: 'Orlando si deve dimettere da vice segretario' Giuditta Pini, deputata Pd della minoranza che fa capo a Matteo Orfini. Il tema della direzione di oggi è quello di arrivare a una vice - segretaria donna. In diverse, però, obiettano che questo ruolo è già previsto dallo ...

**Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede 'chiarimento politico'** L'elezione avverrà nell'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo e, in un Pd attraversato da tensioni ... La componente di Matteo Orfini contesta la permanenza a vicesegretario di Orlando. Lo ha detto ...

Serve un congresso per salvare il Pd, dice Matteo Orfini Linkiesta.it Pd al bivio: più riformismo o nostalgia dei Cinque Stelle L'archiviazione del Governo Conte e l'arrivo di Mario Draghi mettono a nudo tutte le incertezze della segreteria Zingaretti in un partito diviso tra la voglia di sostenere pienamente il nuovo Governo ...

Live - Non è la sinistra: lo strano (ma nemmeno tanto) endorsement di Zingaretti alla D'Urso Il leader dei dem su Twitter elogia la la presentatrice per aver portato la politica nel suo programma (a rischio chiusura) e si attira una valanga di critiche: una figura che incarna perfettamente il ...

Giuditta Pini, deputatadella minoranza che fa capo a Matteo. Il tema della direzione di oggi è quello di arrivare a una vice - segretaria donna. In diverse, però, obiettano che questo ruolo è già previsto dallo ...L'elezione avverrà nell'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo e, in unattraversato da tensioni ... La componente di Matteocontesta la permanenza a vicesegretario di Orlando. Lo ha detto ...L'archiviazione del Governo Conte e l'arrivo di Mario Draghi mettono a nudo tutte le incertezze della segreteria Zingaretti in un partito diviso tra la voglia di sostenere pienamente il nuovo Governo ...Il leader dei dem su Twitter elogia la la presentatrice per aver portato la politica nel suo programma (a rischio chiusura) e si attira una valanga di critiche: una figura che incarna perfettamente il ...