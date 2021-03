Nuovo Dpcm | dalla scuola ai parrucchieri | le possibili restrizioni fino a Pasqua

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sì ai non conviventi a casa ma no alle feste private, musei aperti in zona gialla anche nel weekend: tutte le misure nella bozza del decreto che dovrebbe rimanere in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. La firma è attesa tra lunedì e martedì prossimo

stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - TgLa7 : ??#Covid: firma nuovo #DPCM attesa tra lunedì e martedì - Agenzia_Ansa : Le regole del nuovo Dpcm che dovrebbbero arrivare fino a Pasqua #ANSA - Gabriele885 : RT @pbecchi: Speravamo nella discontinuità e invece, al momento, non si vede alcuna differenza tra il nuovo e il vecchio. I Dpcm restano co… - aciclista70 : RT @Agenzia_Ansa: Le regole del nuovo Dpcm che dovrebbbero arrivare fino a Pasqua #ANSA -

...che verrà firmato oggi o al più tardi domani, il primo del premier Mario Draghi. Le nuove misure resteranno in vigore per un mese dunque anche per Pasqua e Pasquetta. Nella strategia del......banditi dalle pubbliche amministrazioni e poi congelati a causa del virus hanno ottenuto di... In zona rossa chiuse anche elementari' Le regole L'ultimoha disposto tuttavia la ripresa delle ...Tornano a diminuire i nuovi contagi in Sicilia dopo alcuni giorni in rialzo. La situazione nell'Isola si mantiene ...Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, esprime forte preoccupazione per l’ipotesi di una nuova chiusura dei saloni di acconciatura. Secondo la bozza del nuovo DPCM che sta circol ...