Non è un Paese per ciclisti: un morto ogni due giorni sulle strade (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Strage di ciclisti sulle strade italiane. Secondo l'ultimo report dell'Associazione sostenitori e amici polizia stradale, dall'inizio dell'anno ne sono morti 31, uno ogni due giorni. Dopo i 14 decessi di gennaio, febbraio ha fatto registrare un bilancio ancora più pesante, con 17 vittime in ventotto giorni (15 uomini e 2 donne, 13 italiani e 4 stranieri), in deciso aumento rispetto alle 15 del febbraio 2019 e alle 10 del febbraio 2018 (non sono ancora disponibili i dati ufficiali Aci-Istat relativi all'anno scorso). “L'emergenza Coronavirus e l'introduzione delle limitazioni alla mobilità – sottolineano i responsabili dello speciale “Osservatorio ciclisti” dell'associazione - non hanno avuto particolare effetti sui ciclisti, e anche questa ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Strage diitaliane. Secondo l'ultimo report dell'Associazione sostenitori e amici polizia stradale, dall'inizio dell'anno ne sono morti 31, unodue. Dopo i 14 decessi di gennaio, febbraio ha fatto registrare un bilancio ancora più pesante, con 17 vittime in ventotto(15 uomini e 2 donne, 13 italiani e 4 stranieri), in deciso aumento rispetto alle 15 del febbraio 2019 e alle 10 del febbraio 2018 (non sono ancora disponibili i dati ufficiali Aci-Istat relativi all'anno scorso). “L'emergenza Coronavirus e l'introduzione delle limitazioni alla mobilità – sottolineano i responsabili dello speciale “Osservatorio” dell'associazione - non hanno avuto particolare effetti sui, e anche questa ...

