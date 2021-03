Inter | Tronchetti Provera | “Suning? Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali”

BeppeMarottaMa1 : RT @marifcinter: +++ Tronchetti: 'Suning ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società ha co… - mpoli1984 : RT @marifcinter: +++ Tronchetti: 'Suning ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società ha co… - FootballAndDre1 : #Tronchetti: '#Suning ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società… - ImperatoreFC : RT @marifcinter: +++ Tronchetti: 'Futuro Pirelli-Inter? Ne stiamo parlando con Antonello, con Marotta e gli altri. Non saremo più lo sponso… - Bruno19631 : RT @marifcinter: +++ Tronchetti: 'Suning ha avuto una iniezione di liquidità che riguarda la holding che possiede l'Inter. La società ha co… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Tronchetti

La Gazzetta dello Sport

...di merendeProvera, operazione volgare e neanche punita legalmente. Agnelli è un Santo paragonato a Moratti ". Un altro utente ha definito ipocrita le parole dell'ex presidente dell'. ...Dottor, che visione ha dell'Italia post - Covid e come immagina la ripresa industriale, ...il suo interesse per lo sport? Ha notizie sui cambiamenti in programma nella proprietà dell', ...Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato del gruppo Pirelli, è intervenuto a La Politica del Pallone su Gr Parlamento ...Inter, le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera: "Lavoro di Conte straordinario, ma siamo ancora lontani dalla meta" ...