Domenica Live: Carmen Di Pietro svela la storia con Maradona (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’appuntamento con Barbara d’Urso a Domenica Live, Carmen Di Pietro ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19. Ma non solo. La showgirl ha svelato nei dettagli la sua relazione segreta con Diego Armando Maradona… Un amore segreto con Diego Armando Maradona ai tempi del Napoli ma anche la sua esperienza con il Covid-19 insieme a sua mamma Emma. Carmen Di Pietro, a Domenica Live con Barbara D’Urso, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’appuntamento con Barbara d’Urso aDiha raccontato la sua esperienza con il Covid-19. Ma non solo. La showgirl hato nei dettagli la sua relazione segreta con Diego Armando… Un amore segreto con Diego Armandoai tempi del Napoli ma anche la sua esperienza con il Covid-19 insieme a sua mamma Emma.Di, acon Barbara D’Urso, Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : In realtà l'annuncio della gravidanza al #GFVIP era solo per prenotarsi per le due ore extra di Domenica Live. - Marta38847534 : @carmelitadurso Che schifo di programma non è la d'urso pomeriggio 5 domenica live sapete solo buttare fango le per… - Marta38847534 : @carmelitadurso @LiveNoneladUrso Signora @carmelitadurso I tuoi programmi fanno solo pietà anche perdete ascolti c… - Phisc0 : RT @kandros5591: Domenica 7 Marzo alle 15:00 Con @ludusrusso e @gabrielelana programmiamo un parser in Haskell Live su YouTube! Se non è… - Big319738410 : @n_oems @T_Belz Ma guarda lo share è crollato già da 1 un mese, tanto che Live non è la d Urso finirà un mese prima… -