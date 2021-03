Deep Nostalgia | le foto del passato si animano come i quadri di Harry Potter

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una delle tante cose che spaventò o meravigliòquando entrò nella scuola di Hogwarts furono iparlanti attaccati sul muro del corridoio dove dormiva. Erano animati da magia più che da tecnologia AI ma l’effetto rimane quello di meraviglia e stupore. Proprio quello che ha vissuto anche Fry, protagonista del famoso cartone Futurama, quando personaggi storici defunti oppure della propria famiglia se li ritrovava vivi con la sola testa parlante e fluttuante in una boccia di vetro. Dalla fantasia stiamo arrivando alla realtà grazie all’Intelligenza Artificiale che al momento permette di riprodurre il movimento del viso prima di uno scatto e così trasformain bianco e nero di parenti o personaggi famosi in un’esperienza ricordo unica. Defunti, Intelligenza Artificiale, questioni etiche e ...

Il servizio, furbescamente battezzato, è stato lanciato dalla società online specializzata in ricerche genealogiche MyHeritage quasi come tool parallelo. Che però negli scorsi giorni ...Il servizio, offerto dalla società di genealogia online MyHeritage , utilizza l'AI su licenza di D - ID per creare l'effetto che una foto si muova. È un po' come la funzione Live Photos di iOS, ...Il servizio, furbescamente battezzato Deep Nostalgia, è stato lanciato dalla società online specializzata in ricerche genealogiche MyHeritage quasi come tool parallelo. Che però negli scorsi giorni ha ...Deep Nostalgia è il nuovo servizio di MyHeritage, un sito che dagli alberi genealogici adesso anima le fotografie del passato usando l'AI.