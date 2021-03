Così Bergamo è cambiata in 21 giorni: da curva stabile ai Comuni in zona arancione (Di lunedì 1 marzo 2021) All’inizio del mese di febbraio la provincia di Bergamo stava vivendo una situazione da zona bianca: l’incidenza del Covid, da tre settimane, si era collocata stabilmente al di sotto della soglia dei 50 casi ogni centomila abitanti, facendo il pari con la percentuale più bassa in Lombardia (sotto al 3%) di contagiati totali in rapporto alla popolazione. Pur permanendo alcune situazioni particolari, con la nascita di piccoli focolai, lo scenario era dunque quello di una curva epidemica stabile. Dal 27 gennaio al 2 febbraio la Bergamasca ha viaggiato a una media di 76 nuovi casi giornalieri, per un totale di 534 nell’arco dei sette giorni, che hanno risparmiato ben 105 Comuni. Poi, però, i contagi sono tornati a crescere, dietro la spinta delle varianti del virus: non alla velocità ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) All’inizio del mese di febbraio la provincia distava vivendo una situazione dabianca: l’incidenza del Covid, da tre settimane, si era collocata stabilmente al di sotto della soglia dei 50 casi ogni centomila abitanti, facendo il pari con la percentuale più bassa in Lombardia (sotto al 3%) di contagiati totali in rapporto alla popolazione. Pur permanendo alcune situazioni particolari, con la nascita di piccoli focolai, lo scenario era dunque quello di unaepidemica. Dal 27 gennaio al 2 febbraio la Bergamasca ha viaggiato a una media di 76 nuovi casi giornalieri, per un totale di 534 nell’arco dei sette, che hanno risparmiato ben 105. Poi, però, i contagi sono tornati a crescere, dietro la spinta delle varianti del virus: non alla velocità ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Bergamo Calcio femminile: torna la vittoria in casa: 2 - 0 gialloblù all'Orobica. Così il Tavagnacco ritrova la vittoria in casa. TAVAGNACCO - OROBICA BERGAMO 2 - 0 TAVAGNACCO Beretta, Toomey (39' st Kongouli), Dieude, Martinelli, Donda, Tuttino, Caneo (10' st Devoto), Grosso, ...

Covid, lato oscuro della malattia: attenti alla sindrome da crepacuore ...al Papa Giovanni di Bergamo e altri ospedali del territorio fra le province di Brescia e Bergamo, ...continua Scalvini - con il proseguire della ricerca presto capiremo cosa determina una reazione così ...

Covid: Agostini, 'preoccupazione per risalita contagi c'è a Brescia come a Bergamo'