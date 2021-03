Catania | giostraio sequestrato costretto a scusarsi in ginocchio | presa baby gang

(Di lunedì 1 marzo 2021) . L’operazione dei carabinieri di Giarre, nel Catanese. Quattro minorenni e un maggiorenne, imparentati con esponenti della criminalità organizzata locale di Riposto, sono accusati di sequestro di persona, rapina ed estorsione aggravata. Avrebbero intimidito e malmenato une i suoi figli. Sequestro di persona, rapina ed estorsione aggravate. Sono le accuse che hanno portato i carabinieri della compagnia di Giarre ad arrestare quattro minorenni e un maggiorenne, all’epoca dei fatti minorenne, tutti quanti imparentati con esponenti della criminalità locale di Riposto. La scorsa estate avevano, con l’aiuto di criminali della zona, insultato e picchiato il proprietario delle giostre del litorale. I provvedimenti cautelari che dispongono il loro collocamento in comunità sono stati emessi dai gip dei Tribunali per i minorenni e ...

A quel punto è stato scoperto il caso del sequestro di persona ai danni deldi Riposto, a seguito di una lite: i cinque, spalleggiati da alcuni criminali locali attualmente non noti, hanno ...L'indagine ha permesso di scoprire i retroscena del sequestro di persona di undi Riposto ripostese, nato a seguito di una lite: i cinque, spalleggiati da alcuni criminali del posto, ...Gli investigatori avrebbero documentato i comportamenti violenti della baby gang, tra spintoni e schiaffi ai piu’ giovani e intimidazioni, in forza anche dell’appartenenza ad ambienti criminali locali ...Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Giarre, la baby gang avrebbe condotto il commerciante e i suoi due figli in un luogo appartato per 'schiaffeggiarli e per fargli chiedere scusa per una pres ...