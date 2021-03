A Bologna atteso il record di contagi | oggi si sfioreranno 800 casi

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) BOLOGNA – Probabilmente oggi Bologna registrerà il “record di nuovi casi” da inizio della pandemia. Il capoluogo dell’Emilia-Romagna è “molto molto vicino ad una cifra molto alta degli 800 casi, per cui siamo in una situazione molto complessa“. A dirlo è Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna intervenuto alla conferenza stampa dedicata alle iniziative virtuose sostenute in questo anno di emergenza sanitaria dalla Fondazione Policlinico Sant’Orsola.