Lazio-Torino, Inzaghi: "Rinvio? Se si concretizzerà saremo svantaggiati, ecco perché" (Di domenica 28 febbraio 2021) Se si gioca, saranno più riposati di noi.Queste le parole di Simone Inzaghi, intervenuto in merito al possibile Rinvio della sfida di Serie A tra Lazio e Torino. Il match in programma per la venticinquesima giornata, infatti, potrebbe essere spostato a causa di un boom di contagi che sta colpendo la compagine granata. Diversi i calciatori della formazione granata risultati positivi ai canonici test di controllo, con la stagione sportiva che comincia ad entrare nel suo momento clou e che non potrebbe sopportare il peso di molteplici ritardi o interruzioni sulla propria tabella di marci. ecco le parole di Inzaghi, soffermatosi su questi temi ma anche su un fattore di svantaggio che, in caso di Rinvio, andrebbe a detta sua ad incidere sul rendimento ...

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - FabrizioKinga : RT @M49liberorso: #Inzaghi, quello che allena la Lazio, ha avuto il coraggio di dire che Martedì vuole giocare contro il #Torino, nonostant… - FabrizioKinga : RT @mauroberruto: Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio https:/… - FabrizioKinga : RT @giaestrismo: Per Limone Insaghi il Torino, che non si allena da quasi una settimana, arriverebbe riposato a Lazio Torino - GiusCheGuevara : Secondo me il pensiero sulla prossima partita col Torino di #Inzaghi è la pistola fumante sul caso tamponi in cui è… -