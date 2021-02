Giustizia, la pandemia si abbatte anche sui Tar: nel 2020 il 28% dei ricorrenti in meno. Il caso Lazio e il “contenzioso dell’emergenza” (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel 2020 i ricorsi ai Tar d’Italia sono stati 42.732, 8mila in meno rispetto all’anno prima. Ma gli italiani non hanno affatto smesso di litigare. La riduzione è effetto della maledizione del Covid che, al pari dell’economia, è un bastone infilato tra gli ingranaggi lenti, pesanti e arrugginiti della Giustizia. Specie quella amministrativa, dove la soppressione ex lege di numerose udienze nel periodo iniziale della pandemia ha portato alla diminuzione dell’8% del numero delle sentenze emesse. Ma il dato forse più significativo è relativo ai ricorsi: il 28% in meno rispetto al 2019, che è come dire che tre italiani su dieci nel primo anno di pandemia hanno rinunciato a chiedere Giustizia. Lo stato di salute dell’Italia si misura anche da qui, e un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Neli ricorsi ai Tar d’Italia sono stati 42.732, 8mila inrispetto all’anno prima. Ma gli italiani non hanno affatto smesso di litigare. La riduzione è effetto della maledizione del Covid che, al pari dell’economia, è un bastone infilato tra gli ingranaggi lenti, pesanti e arrugginiti della. Specie quella amministrativa, dove la soppressione ex lege di numerose udienze nel periodo iniziale dellaha portato alla diminuzione dell’8% del numero delle sentenze emesse. Ma il dato forse più significativo è relativo ai ricorsi: il 28% inrispetto al 2019, che è come dire che tre italiani su dieci nel primo anno dihanno rinunciato a chiedere. Lo stato di salute dell’Italia si misurada qui, e un ...

Roseinfiore : RT @ConsulcesiGroup: 'Non ci fermeremo finché ogni #medico non riceverà ciò che gli spetta. Non è solo una questione di #giustizia ma di ri… - FrancescoGesua7 : RT @repubblica: Giustizia, la ministra Cartabia: solo prove orali per sbloccare il concorso per gli avvocati: A causa della pandemia la Gua… - danieledv79 : RT @repubblica: Giustizia, la ministra Cartabia: solo prove orali per sbloccare il concorso per gli avvocati: A causa della pandemia la Gua… - GiorgioBergesio : ?? ?????????????????? ?????? ??????????????????? Secondo l'Ispra, nell'anno della pandemia, le emissioni di gas serra sono crollate del 9… - tizianacairati : RT @repubblica: Giustizia, la ministra Cartabia: solo prove orali per sbloccare il concorso per gli avvocati: A causa della pandemia la Gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia pandemia Mr. Rain: "Noi puri" A noi tutti chiusi nelle nostre case in questo tempo di pandemia che non accenna a finire, Fiori di ... per il "vivi e lascia vivere", l'altro più intransigente, devoto alla giustizia, uno è più ...

Ma adesso Draghi faccia il Draghi ... il secondo - ordinato sacerdote per bontà d'animo, rettitudine e senso di giustizia - morì per ... Ecco: con la terza ondata della pandemia pronta a travolgerci, il tema delle vaccinazioni oggi è il ...

Giustizia, la pandemia si abbatte anche sui Tar: nel 2020 il 28% dei ricorrenti in meno Il Fatto Quotidiano Agente penitenziario morto per Covid, la moglie: “Chiedo giustizia, a lui mai un tampone” “Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. Mio marito da ...

Covid: moglie agente Penitenziaria morto, chiederò giustizia "Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. (ANSA) ...

A noi tutti chiusi nelle nostre case in questo tempo diche non accenna a finire, Fiori di ... per il "vivi e lascia vivere", l'altro più intransigente, devoto alla, uno è più ...... il secondo - ordinato sacerdote per bontà d'animo, rettitudine e senso di- morì per ... Ecco: con la terza ondata dellapronta a travolgerci, il tema delle vaccinazioni oggi è il ...“Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. Mio marito da ..."Voglio raccontare a tutti quello che è successo, voglio che tutti sappiano il dramma assurdo che ha colpito la mia famiglia, che ha ucciso Pino e che, si badi bene, non è una casualità. (ANSA) ...