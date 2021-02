Coronavirus | nel Regno Unito vaccinate con almeno una dose più di 20 milioni di persone

Leggi su open.online

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono ormai più di 20, un terzo dell’intera popolazione nazionale, leche hanno ricevutounadi vaccino contro ilnel. A loro bisogna aggiungere circa 800 mila richiami. E il governo di Boris Johnson esulta su Twitter. Nadhim Zahawi, ministro coordinatore della campagna vaccinale, scrive: «Bingo!» a caratteri cubitali. Mentre il titolare della Sanità, Matt Hancock, parla di un risultato magnifico per il Paese e ringrazia «ogni singola persona che si è fatta vaccinare, perché sappiamo che ciascuna dosa iniettata aiuta a proteggere tutti». BINGO! One Score ??? over 20,000,000 people have had the vaccination (1s). What an achievement for February 2021. What a team! Proud to be with you on this ...