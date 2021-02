Come si fanno i gemelli nel cinema (Di domenica 28 febbraio 2021) Storia ed evoluzione delle tecniche per sdoppiare gli attori, dai taglia e cuci ottocenteschi al digitale di oggi Leggi su ilpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Storia ed evoluzione delle tecniche per sdoppiare gli attori, dai taglia e cuci ottocenteschi al digitale di oggi

borghi_claudio : @DiGiu2273 @ClaudioDurigon No, i dpcm fanno schifo e sono un'aberrazione. Ovvio che per Draghi appena arrivato sia… - borghi_claudio : @Covidioti E pensi un po', a fronte di questa situazione lei viene a rompere le palle a uno dei pochi che vuole apr… - vogue_italia : Le sneakers fanno ormai parte anche dei guardaroba più chic: se cercate spunti per gli abbinamenti, fatevi ispirare… - AleGuerani : - protestare? Quello lo fanno i komunisti. Dovete solo ringraziare. Sempre. Come i camerieri quando gli do la manci… - CatSun61 : RT @molumbe: “Il covid ormai è endemico. Chi si ammala va curato. Come ho fatto io seguendo i dettami di Didier Raoult, per le persone che… -