Zona bianca in Sardegna: è la prima regione ad ottenere le misure di contenimento minime (Di sabato 27 febbraio 2021) Finalmente l'Isola entra in Zona bianca. La Sardegna è la prima regione ad ottenere le misure di contenimento minime, che entreranno in vigore lunedì 1 marzo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza, dopo che per la terza settimana consecutiva nell'Isola le cifre sono state confortanti, tali da giustificare una riduzione delle misure di contenimento della pandemia. Infatti, l'Rt è il più basso in Italia (0.68) con 29,47 casi per 100 mila abitanti. Inoltre, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 70 nuovi casi, con un tasso di positività sceso all'1,7%. I decessi ieri sono stati ancora alti (5) ma sono calati sotto i 250 i posti letto ...

repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - rtl1025 : ?? Fiere, congressi e #discoteche restano chiuse anche in zona bianca. E' quanto prevede la bozza del nuovo #Dpcm inviato alle #Regioni - Agenzia_Ansa : Fiere, congressi e discoteche chiuse anche in zona bianca. La bozza del nuovo Dpcm recita: 'Restano sospesi gli eve… - Claudia_200001 : Mbho, secondo me attualmente la zona bianca non ha molto senso Avrà senso quando si inizierà la vaccinazione di mas… - harrylouhabit : sardegna in zona bianca ma io me ne rimango chiusa in casa lo stesso -