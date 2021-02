Roma – Sparatoria a Tor Bella Monaca: ferita anziana da un proiettile (Di sabato 27 febbraio 2021) Una donna di ottant’anni è rimasta ferita in strada a Tor Bella Monaca nel pomeriggio di oggi, colpita da un proiettile esploso in una Sparatoria. Secondo quanto ricostruito un uomo avrebbe messo mano all’arma al culmine di una lite con un’altra persona. Sul posto le forze dell’ordine che sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto. Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Una donna di ottant’anni è rimastain strada a Tornel pomeriggio di oggi, colpita da unesploso in una. Secondo quanto ricostruito un uomo avrebbe messo mano all’arma al culmine di una lite con un’altra persona. Sul posto le forze dell’ordine che sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto.

