Newcastle United – Wolverhampton Wanderers del 27 febbraio 2021

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’attaccante delJoelinton è disponibile nonostante sia stato costretto a lasciare il Manchestera causa di un lieve infortunio.rischia di arrivare troppo presto per Federico Fernandez, mentre Callum Wilson, Fabian Schar e Javier Manquillo restano fuori. Ecco cosa aspettarci dall’incontro di Premier League di oggi 27alle 20.: come sono le due squadre? I lupi sono senza il difensore Marcal, che si è infortunato dopo essere entrato come sostituto contro il Leeds. Daniel Podence, Willy Boly e Raul Jimenez non sono ancora disponibili. Il...

Sono stati segnati 3 o più gol in ciascuna delle ultime 4 gare casalinghe del Newcastle United ( Under/Over 2.5 goal ) Newcastle United e Wolverhampton Wanderers hanno segnato entrambe in ciascuno dei loro ultimi 5 confronti ( Entrambe le squadre segnano )