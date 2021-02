M¥SS KETA | Gabriele Esposito e Ozmo | tutti gli artisti per Onitsuka Tiger

Leggi su gqitalia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Per la prima volta il brand giapponesepresenta la sua collezione autunno/inverno 2021 durante la settimana della moda di Milano, con il film Unfashionshow. In cui tra i protagonisti a sorpresa ci sono Miss, il ballerinoe il visual artist. La collezione, disegnata da Andrea Pompilio, unisce elementi dal design minimalista per cappotti, abiti, pantaloni in nylon nero e grigio piombo, a una selezione di capi ispirata all’Himalaya e al trekking anni ‘70, caratterizzati da toni più accesi come l’arancio, il giallo e l’azzurro neon. La collezione riflette anche il principio di funzionalità che è all'origine di, così come i dettagli artigianali, disegnati con meticolosa attenzione. I capi chiave ...