LIVE – Bisceglie-Juve Stabia 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Bisceglie-Juve Stabia, match valevole per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa che puntano al sorpasso su Foggia e Teramo per salire al sesto posto, mentre il Bisceglie ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Bisceglie – Spurio, De Marino, Altobello, Priola, Tazza, Cittadino, Romizi, Giron, Mansour, Rocco, Cecconi. Juve Stabia – Russo, Mulè, Troest, Elizalde, Garattoni, ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. Padroni di casa che puntano al sorpasso su Foggia e Teramo per salire al sesto posto, mentre ilha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA– Spurio, De Marino, Altobello, Priola, Tazza, Cittadino, Romizi, Giron, Mansour, Rocco, Cecconi.– Russo, Mulè, Troest, Elizalde, Garattoni, ...

MonopoliCalcio : #FRANCAVILLAMONOPOLI 1-2, Termina il match?? Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi che espugnano la Virtu… - Fantacalciok : Bisceglie – Juve Stabia: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Bisceglie – Juve Stabia: dove vedere la diretta live e risultato - DivCalcio5 : ?? Buona domenica con il futsal femminile ?? Bisceglie Femminile-Kick Off Live - ILOVEPACALCIO : LIVE #Primavera3: #PalermoBisceglie in diretta (VIDEO) -