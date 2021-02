Lino Guanciale, iniziate a Roma le riprese di ‘Thi is us’ (Noi) (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via le riprese di ‘Noi’, la serie tv adattamento italiano di ‘This is us’ con Lino Guanciale e Aurora Ruffino Sono iniziate nei giorni scorsi a Roma le riprese di ‘Noi‘, adattamento italiano della serie statunitense ‘This is Us’. Prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, da tempo si parlava di questa operazione ed ora ne è stata avviata la produzione. La serie ha come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino ed è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie vanta un cast numeroso: Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller. Quanto alle ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via ledi ‘Noi’, la serie tv adattamento italiano dis is us’ cone Aurora Ruffino Sononei giorni scorsi aledi ‘Noi‘, adattamento italiano della serie statunitenses is Us’. Prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, da tempo si parlava di questa operazione ed ora ne è stata avviata la produzione. La serie ha come protagonistie Aurora Ruffino ed è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie vanta un cast numeroso: Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller. Quanto alle ...

