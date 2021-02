La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva (Di sabato 27 febbraio 2021) Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda, ha annunciato che Auckland, la città più grande del paese, tornerà in lockdown per sette giorni. La decisione è stata presa dopo la scoperta di una singola persona positiva al coronavirus. Le autorità Leggi su ilpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda, ha annunciato che, lapiù grande del paese,inper sette giorni. La decisione è stata presaladi unaal coronavirus. Le autorità

ilpost : La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva - Nanoalto : RT @ilpost: La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva - carlamartamari : RT @ilpost: La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva - morsmordraco : RT @ilpost: La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva - sciroccoxyz : RT @ilpost: La città di Auckland tornerà in lockdown dopo la scoperta di una singola persona positiva -

Ultime Notizie dalla rete : città Auckland Coppa America a rischio rinvio la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: Auckland in lockdown Un caso Covid a Auckland, e il primo ministro Jacinda Ardern dichiara il livello 3 di allarme per la città. La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno sulla Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand , che ...

Un solo caso positivo, in Nuova Zelanda scatta il lockdown: la linea dura contro il Covid Auckland , la città più grande della Nuova Zelanda , torna in confinamento anti - Coronavirus per una settimana dopo che è emerso un unico nuovo caso di infezione , non collegato apparentemente ai tre ...

Coronavirus, gli aggiornamenti ora per ora in Italia e nel mondo Corriere della Sera Un caso Covid a, e il primo ministro Jacinda Ardern dichiara il livello 3 di allarme per la. La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno sulla Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand , che ..., lapiù grande della Nuova Zelanda , torna in confinamento anti - Coronavirus per una settimana dopo che è emerso un unico nuovo caso di infezione , non collegato apparentemente ai tre ...