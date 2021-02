Il Torino rischia di perdere a tavolino con la Lazio (Di sabato 27 febbraio 2021) La Lega Calcio potrebbe prendere una decisione del tutto inaspettata. Il Torino rischia di perdere a tavolino contro la Lazio. I granata che in questi giorni sono al centro della cronaca sportiva per i tanti positivi al virus, potrebbero incassare l’ennesima sconfitta. Perchè si sta valutando questa opzione? Altri punti in meno andrebbero a gravare di molto sulla classifica della formazione di Nicola. Lazio – Torino a rischio rinvio Il Torino rischia di perdere contro la Lazio, perchè? Il Torino sta attraversando un periodo davvero difficile. La squadra granata ha cominciato in modo negativo questo campionato di Serie A che ora si sta complicando ancora di più. Il club con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) La Lega Calcio potrebbe prendere una decisione del tutto inaspettata. Ildicontro la. I granata che in questi giorni sono al centro della cronaca sportiva per i tanti positivi al virus, potrebbero incassare l’ennesima sconfitta. Perchè si sta valutando questa opzione? Altri punti in meno andrebbero a gravare di molto sulla classifica della formazione di Nicola.a rischio rinvio Ildicontro la, perchè? Ilsta attraversando un periodo davvero difficile. La squadra granata ha cominciato in modo negativo questo campionato di Serie A che ora si sta complicando ancora di più. Il club con ...

