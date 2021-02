Covid Abruzzo, 355 contagi e 9 morti: bollettino 27 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 355 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 27 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti, che portano il totale a 1.698 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19 nella regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 355 ida coronavirus inoggi, 27, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 9, che portano il totale a 1.698 dall’inizio dell’emergenza legata al-19 nella regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

