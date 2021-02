Bimba di 11 anni trova mamma e papà morti in casa: avevano il Covid (Di sabato 27 febbraio 2021) Una bambina di soli 11 anni ha trovato entrambi i genitori morti nella loro casa. Tutti e due erano positivi al Coronavirus. Una scoperta traumatica quella fatta da una bambina di 11 anni, la prima a trovare, nella sua casa nel Missouri, i corpi senza vita di entrambi i genitori. Secondo quanto riportato dalla NBC KSDK, i due coniugi erano tutti e due positivi al Coronavirus e quindi avevano la Covid-19. La polizia della contea di St. Louis ha risposto alla chiamata intervenendo nel blocco 3500 di Glen Bay Drive a Mehlville verso le 10:30 del 18 febbraio. I familiari hanno detto agli agenti che l’uomo e la donna erano in quarantena nella loro casa dopo essere risultati positivi al Covid-19. I loro nomi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 febbraio 2021) Una bambina di soli 11hato entrambi i genitorinella loro. Tutti e due erano positivi al Coronavirus. Una scoperta traumatica quella fatta da una bambina di 11, la prima are, nella suanel Missouri, i corpi senza vita di entrambi i genitori. Secondo quanto riportato dalla NBC KSDK, i due coniugi erano tutti e due positivi al Coronavirus e quindila-19. La polizia della contea di St. Louis ha risposto alla chiamata intervenendo nel blocco 3500 di Glen Bay Drive a Mehlville verso le 10:30 del 18 febbraio. I familiari hanno detto agli agenti che l’uomo e la donna erano in quarantena nella lorodopo essere risultati positivi al-19. I loro nomi ...

fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - fanpage : La piccola non ha patologie pregresse. È ricoverata in rianimazione. - Agenzia_Italia : Azzannata alla gola da un cane nel Leccese, grave una bimba di 11 anni - Segnale_Orario : RT @CadoSullaLuna: A Bologna c'è una bimba di undici anni intubata in terapia intensiva, per covid. No patologie pregresse. Mia mamma fu l'… - sdaniela2006 : RT @CadoSullaLuna: A Bologna c'è una bimba di undici anni intubata in terapia intensiva, per covid. No patologie pregresse. Mia mamma fu l'… -