(Di sabato 27 febbraio 2021)è statoilpiù eco-DC: il Protettore degli Oceani interpretato daè ilpiù attento di tutti all'ambiente, mentre Iron Man detiene il record negativo.è statoilpiù eco-DC e, ovviamente, le cose non sarebbero potute andare in modo diverso. La palma d'oro delpiù attento all'ambiente toccava di diritto, infatti, al noto Protettore degli Oceani interpretato dariportato da Cinema Blend, tutti i supereroi salvano vite umane e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Aquaman: il supereroe di Jason Momoa eletto come il più eco-friendly della DC -

Ultime Notizie dalla rete : Aquaman supereroe

Movieplayer.it

Quanti di loro, però, attuano comportamenti che pongano al loro centro anche la salvaguardia della Terra? Sicuramenteè ilpiù eco - friendly dell'universo DC. Il sito Save on ...(2018): Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD Il fantasy dedicato aldell'Universo della DC/Warner funziona sotto ogni livello: lo spettacolo vagamente retrò è ...Aquaman è stato eletto come il supereroe più eco-friendly della DC: il Protettore degli Oceani interpretato da Jason Momoa è il supereroe più attento di tutti all'ambiente, mentre Iron Man detiene il ...Il personaggio appartiene all'universo narrativo DC (quello di Batman e Wonder Woman) e alla regia c'è un portoricano che viene dal cinema indipendente ...