Variante californiana si diffonde velocemente negli Stati Uniti | ' Più contagiosa del 40%'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il muta e aumentano le . Ora arriva anche la . Come le altre, sembra più trasmissibile rispetto al virus normale e anche più mortale , oltre a essere più resistente agli attuali vaccini. In ...

Il virus muta e aumentano le varianti . Ora arriva anche la. Come le altre, sembra più trasmissibile rispetto al virus normale e anche più mortale , oltre a essere più resistente agli attuali vaccini. In particolare, sarebbe più ...Appena un paio di giorni fa Roberto Burioni, docente di virologia al San Raffaele di Milano e celebre divulgatore, ha infatti spiegato che "è discutibile definire la'sempre più ...La variante californiana è stato individuata a luglio 2020. Ed è frutto dello studio condotto dal Cedars-Sinai Medical Center (a Los Angeles, in California). Ma il primo caso è stato rilevato a ...Mentre Joe Biden celebra il traguardo di 50 milioni di vaccini somministrati spunta la nuova forma di coronavirus che spaventa la Grande Mela ...