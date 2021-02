Uomini e donne, Riccardo e Roberta e le altre news di oggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 26 febbraio, è iniziata da Riccardo e Roberta. Dopo quanto avvenuto ieri, i due hanno deciso di rivedersi dopo la puntata. Spazio anche ai tronisti Samantha e Giacomo e ad altre dame e cavalieri del Trono Over. Di seguito un riassunto di ciò che è andato in onda questo pomeriggio. Riccardo a Roberta: ‘Vogliamo vederci stasera?’ Dopo la discussione avvenuta nella puntata di ieri, oggi Riccardo ha fatto un passo avanti verso Roberta tanto sa chiederle: “Vogliamo vederci stasera?”. La dama ha accettato l’invito e scopriremo solo nelle prossime puntate cosa sarà accaduto tra loro. Al centro dello studio è stata la volta di Sabina e Nicola. Claudio, il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) La puntata diandata in onda26 febbraio, è iniziata da. Dopo quanto avvenuto ieri, i due hanno deciso di rivedersi dopo la puntata. Spazio anche ai tronisti Samantha e Giacomo e addame e cavalieri del Trono Over. Di seguito un riassunto di ciò che è andato in onda questo pomeriggio.: ‘Vogliamo vederci stasera?’ Dopo la discussione avvenuta nella puntata di ieri,ha fatto un passo avanti versotanto sa chiederle: “Vogliamo vederci stasera?”. La dama ha accettato l’invito e scopriremo solo nelle prossime puntate cosa sarà accaduto tra loro. Al centro dello studio è stata la volta di Sabina e Nicola. Claudio, il ...

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Esercito : Il #GenFarina nel corso del discorso di commiato:”sono grato alle donne e gli uomini dell’Esercito che si sono semp… - SusannaCeccardi : La Lega ha ben 9 sottosegretari e con alcuni di loro ci conosciamo da molti anni. Donne e uomini che al movimento h… - tuttopuntotv : Uomini e donne, Riccardo e Roberta e le altre news di oggi #UominieDonne - AnnaMule92 : RT @sheiswonderland: “Non parlatene c’è mia figlia che guarda” “Non fare cose da gay” “Che schifo, che cosa da gay” “Non capisco come poss… -