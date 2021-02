Tutte le gatte da pelare per Mario Draghi L’analisi di Polillo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Per chi, come noi, ha sempre creduto nella necessità di “coniugare merito e bisogno per sconfiggere le nuove e vecchie povertà”, l’idea dell'”uno vale uno” è sembrata solo una grande idiozia. Ed i fatti, a quanto pare, ci stanno dando ragione. Lo si può vedere nel livore con cui il Fatto Quotidiano, ottimo indicatore, se la prende con Paolo Gentiloni. La colpa? Aver sottolineato il diverso peso che l’Italia può avere in Europa, grazie alla presenza, al governo, di. Ma lo stesso cruccio il Fatto lo dovrebbe dimostrare nei confronti di Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, che ipotizza nuovi ruoli dell’Italia dinello schieramento internazionale. Dopo l’avallo di Joe Biden per una diversa presenza del nostro Paese nello scacchiere mediterraneo. Ai quali endorsement, l’Italia ha risposto con la nomina ...

cataldoski : Comunque c'ha un po' ragione Tayce: siete rimaste quattro gatte, tutte hanno un badge, ma Ellie e Sister no, e quin… - NatalinaSeveri : RT @FerroFiordi: @jacopo_iacoboni C’è ancora da capire perché, con tutte le gatte da pelare che aveva, Conte ci tenesse così tanto a teners… - FerroFiordi : @jacopo_iacoboni C’è ancora da capire perché, con tutte le gatte da pelare che aveva, Conte ci tenesse così tanto a… - rebuhonaor : @Amyrmia Gatte che si sono consumate tutte le sette vite devono averne fatte di cotte (al dente ) e crude (al sangu… - diclesbaris : @goldeniaz Ormai tutte cosi, siamo quattro gatte DEVOTE al mantra del grande saggio -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte gatte

AgrigentoOGGi.it

Rateizzazione, saldo e stralcio:le possibilità per estinguere un debito col Fisco senza incorrere in sanzioni o ulteriori ... Un tema, quest'ultimo, che ha dato (e continua a dare) grosseda ...Le giovani '' torneranno in campo domenica 28 febbraio alle ore 10.30 alla ricerca di pronto ...le attenzioni sono già proiettate al lavoro settimanale per poter preparare al meglio la ...Si chiama Nicobo, parla come un bambino molto piccolo, ripetendo le parole che vengono pronunciate, segue con i grandi occhioni chi gli passa accanto e scodinzola quando ...«Sono scoppiato a pingere, non avevo mai smesso di pensare a lei in tutti questi anni». E di anni ne sono passati ben 15 da quando Charles aveva perso la sua gattina, Brandy. Quindici anni in cui l’av ...