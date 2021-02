Si chiama Terrone e fa causa alla Crusca | il motivo è paradossale

__senzaparole__ : RT @imlouisfav: tommaso zorzi è quello che ha messo povero e terrone nei barattolini dei casi umani, ora chiama una donna bisessuale 'mezza… - cuginopons : RT @imlouisfav: tommaso zorzi è quello che ha messo povero e terrone nei barattolini dei casi umani, ora chiama una donna bisessuale 'mezza… - xheymalfoy : RT @imlouisfav: tommaso zorzi è quello che ha messo povero e terrone nei barattolini dei casi umani, ora chiama una donna bisessuale 'mezza… - bourimi_hajar : RT @imlouisfav: tommaso zorzi è quello che ha messo povero e terrone nei barattolini dei casi umani, ora chiama una donna bisessuale 'mezza… - gio_colfer : RT @imlouisfav: tommaso zorzi è quello che ha messo povero e terrone nei barattolini dei casi umani, ora chiama una donna bisessuale 'mezza… -

L'ingegnere, un 59enne di Mercato San Severino (Salerno), 59 anni, è più che interessato alla questione perché, come racconta il Corriere Fiorentino, siFrancesco. La prima udienza è ...A promuovere l'azione un ingegnere di Mercato San Severino (Salerno), 59 anni, che siFrancesco, come racconta il Corriere Fiorentino . A settembre, a Nocera Inferiore, la prima ...A citarli è stato Francesco Terrone, ingegnere campano, che ha deciso di ricorrere a vie legali dopo che dall’Accademia non avevano mai risposto in maniera esaustiva alla sua richiesta di integrare il ...Accademia della Crusca citata in giudizio per modificare la definizione di "terrone", perchè non sia solo dispregiativa. A promuovere l'azione un ingegnere di Mercato San Severino (Salerno), 59 anni, ...