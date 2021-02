"Sciagurata gestione" di Morselli Ilva, i sindacati chiamano Giorgetti (Di venerdì 26 febbraio 2021) La nuova cassa integrazione, l'incertezza sul futuro, il mancato pagamento dei fornitori dall'inizio di gennaio, un altro operaio morto nell'area a caldo e lo scontro dai toni sempre più alto fra il Comune di Taranto e ArcelorMittalItalia. Tanto che il sindacato che già in passato aveva criticato l'amministratore delegato di AmInvestcoItaly (AMI, la società del colosso franco-indiano dell'acciao) Lucia Morselli, punta il dito contro i responsabili di una "Sciagurata gestione" e chiede l'intervento immediato del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 febbraio 2021) La nuova cassa integrazione, l'incertezza sul futuro, il mancato pagamento dei fornitori dall'inizio di gennaio, un altro operaio morto nell'area a caldo e lo scontro dai toni sempre più alto fra il Comune di Taranto e ArcelorMittalItalia. Tanto che il sindacato che già in passato aveva criticato l'amministratore delegato di AmInvestcoItaly (AMI, la società del colosso franco-indiano dell'acciao) Lucia, punta il dito contro i responsabili di una "" e chiede l'intervento immediato del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo. Segui su affaritaliani.it

