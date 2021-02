Montesarchio | installate telecamere di sorveglianza Clemente | “Investimento per la sicurezza”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sono statequesta mattina ale prime 4 delle 11di nuova generazione acquistate dall’amministrazione comunale col bilancio 2021. “Si tratta di 11per la video– commenta il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica, Annalisa– da posizionare in punti del territorio cruciali per la. Oggi le prime installazioni: nella prossima settimana saranno tutte messe in opera. Nel secondo semestre ne arriveranno altre per coprire ulteriormente il territorio. Sono strumenti altamente tecnologici con quattro occhi, di cui uno rotante e manovrabile dalla stazione dei vigili urbani. Leimplementeranno la ...