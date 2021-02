Meteo Marzo: se sarà, il colpo di coda d’Inverno sarà violento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il se è d’obbligo, perché del futuro non v’è certezza… Soprattutto dopo aver analizzato nuovamente i vari modelli matematici previsionali e aver constatato che le forze in gioco sono enormi. Forze contrapposte, che potrebbero portarci condizioni Meteo climatiche diametralmente opposte. Subito Primavera o un ritorno di fiamma dell’Inverno, su ragiona su ciò. Se colpo di coda invernale sarà, sarà violento Diciamo questo: se colpo di coda invernale sarà, sarà violento. Possiamo affermarlo con una certe sicurezza perché anche i centri di calcolo lasciano intravedere qualcosa del genere. Il gelo, lo ripetiamo, non se ne andrà via e ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il se è d’obbligo, perché del futuro non v’è certezza… Soprattutto dopo aver analizzato nuovamente i vari modelli matematici previsionali e aver constatato che le forze in gioco sono enormi. Forze contrapposte, che potrebbero portarci condizioniclimatiche diametralmente opposte. Subito Primavera o un ritorno di fiamma dell’Inverno, su ragiona su ciò. SediinvernaleDiciamo questo: sediinvernale. Possiamo affermarlo con una certe sicurezza perché anche i centri di calcolo lasciano intravedere qualcosa del genere. Il gelo, lo ripetiamo, non se ne andrà via e ...

