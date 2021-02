Emma Watson e il ritiro dal cinema | il manager fa chiarezza

harrysbean_ : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - ansiogenaaf : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - ildiademadicorv : Emma Watson non si ritira dal cinema: la smentita del manager Il manager di Emma Watson ha smentito le indiscrezio… - robertaamoretti : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita - arixsoshi : RT @La_sberg: Emma Watson che a 30 anni si ritira a godersi i suoi milioni è tutto quello che avrei voluto essere nella vita -

Sono state 24 ore di fuoco per i fan di, l'attrice inglese celebre per il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter. Giovedì 25 febbraio era stata diffusa la voce che lapotesse aver deciso di dire addio al cinema e non ...arrivata la smentita sul ritiro dalle scene dell attrice. A respingere al mittente le illazioni ci ha pensato il suo portavoce, che boccia come fake le news che circolano in rete. Le speculazioni sono nate in seguito all ipotesi chevolesse ...Ieri, 25 febbraio, si è diffusa la notizia che l'attrice inglese Emma Watson, che ha ottenuto il successo grazie ai film di Harry Potter ...Sono state 24 ore di fuoco per i fan di Emma Watson, l’attrice inglese celebre per il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter. Giovedì 25 febbraio era stata diffusa la voce che la Watson potesse ave ...